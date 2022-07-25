دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبدى البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، غضبه من ضغط جدول المسابقات المحلية، وتوالي المباريات مما يؤثر سلبًا على اللاعبين.

وقال سواريش، في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية مباراة الأهلي والجونة: "أشكر اللاعبين على نتيجة الفوز، الأيام الماضية كانت صعبة بالنسبة لنا، وهو ما وضح في المباراة، لاعبو الأهلي كانوا يلعبون في ظروف قاسية".

وأضاف سواريش: "تعرضنا لثلاث إصابات في مباراة الجونة، فمن يتحمل ذلك؟ أتحمل مسؤولية الخسارة أمام بيراميدز والزمالك ولكن من يتحمل مسؤولية الإصابات؟".

وتابع سواريش، قائلاً: "كيف يتمّ وضع جدول للعب مباراة كلّ 3 أيام بدون راحة لمدة 4 أيام متتالية؟ هذا الأمر لا يحدث في العالم، أتقبل الانتقادات وأتحملها، ولكن اللاعبين غير قادرين على تحمل الضغط البدني".

وأكمل مدرب الأهلي: "من وضع جدول المباريات عليه أن يعلم أنّه يتعامل مع بشر، اللاعبون غير قادرين على الركض، لم أقم بعمل أيّ تدريبات حتّى الآن، لأن اللاعبين يدخلون إلى الجيم ويتدربون للاستشفاء فقط، نفعل ذلك من أجل الحفاظ عليهم".

وأتمّ سواريش: "يجب أن أدافع عن لاعبي فريقي، ما يحدث يفوق تحمل البشر، منذ أول يوم لي هنا في مصر، تحدّثت عن احتمالية وجود إصابات وإرهاق بسبب الضغط، والمباريات القادمة في منتهى الخطورة، وهناك احتمالات لسقوط لاعبين آخرين بسبب الإصابات".

كان الأهلي قد لعب 4 مباريات في آخر 12 يوما، 3 مباريات في مسابقة الدوري، أمام فيوتشر وبيراميدز والجونة، ومباراة واحدة في نهائي الكأس مع الزمالك.

ويشار إلى أن المارد الأحمر تغلّب على نادي الجونة بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري المصري.