الهلال في الصدارة.. ما أغلى 10 أندية في الدوري السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحافظ القيمة السوقية لأندية الدوري السعودي على وتيرة مستمرة من التزايد، إذ تعمل الفرق خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي، على تدعيم صفوفها بأبرز اللاعبين العرب والأجانب.

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" عن أغلى 10 أندية في الدوري السعودي للمحترفين من حيث القيمة السوقية.

وجاء نادي الهلال في الصدارة بـ 60.77 مليون يورو (61.70 مليون دولار)، يليه النصر بـ 60.8 مليون يورو (61 مليون دولار)، ثمّ الشباب بـ 32.8 مليون يورو (33.30 مليون دولار)، والاتحاد بـ 30.60 مليون يورو (31.7 مليون دولار).

وحلّ التعاون في المركز الخامس بـ 20.33 مليون يورو (20.64 مليون دولار)، والاتفاق في المركز السادس بـ 19.88 مليون يورو (20.18 مليون دولار)، والوحدة في المركز السابع بـ 13.48 (13.69 مليون دولار).

ووقع الفتح في المركز الثامن بـ 12.95 مليون يورو (13.15 مليون دولار)، والرائد في المركز التاسع بـ 11.43 مليون يورو (11.60 مليون دولار)، والفيحاء في المركز العاشر بـ 9.55 مليون يورو (9.70 مليون دولار).

وتبلغ القيمة السوقية لنادي أهلي جدة 20.70 مليون يورو (21 مليون دولار)، لكنّ الفريق ودّع دوري المحترفين، وهبط لمصاف الدرجة الأولى.

وتنطلق منافسات الدوري السعودي لموسم 2023/2022 في 25 أغسطس/ آب المقبل.