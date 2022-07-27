إلى أين سيذهب كريستيانو رونالدو؟ خلاف في تشيلسي وباريس يغلق الباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّ رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، على شائعات حول رغبة فريقه في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيريزو لبرنامج "El Partidazo De Cope" الإسباني: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، إنها أخبار غير صحيحة، انتقاله إلينا مستحيل".

زعمت تقارير صحفية في وقت سابق أن أتلتيكو مدريد يُريد التضحية بلاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان من أجل ضم رونالدو إلى الفريق خلال الصيف الحالي.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الإدارة بشأن مستقبله، وللاجتماع مع المدرب الجديد إريك تين هاغ.

وغاب كريستيانو عن المعسكر التحضيري لليونايتد، الذي انطلق قبل نحو 3 أسابيع في شرق آسيا، بسبب ظروف عائلية، وفقًا لما أعلنه النادي بشكل رسمي.

يرتبط رونالدو بعقدٍ مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023، ويأمل الجهاز الإداري والفني بإقناع اللاعب بالبقاء، وإغرائه بالمشروع الجديد.

ولعب كريستيانو 38 مباراة مع الفريق، في الموسم الماضي، سجّل من خلالها 24 هدفًا وصنع 3 أهداف.