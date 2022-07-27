دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد ألبيرتو زاكيروني، أسطورة التدريب في إيطاليا، باللاعب المصري السابق، حازم إمام، بعد أن عملا معا في نادي أودينيزي الإيطالي عام 1996.

وقال زاكيروني لبرنامج "كورة كل يوم" على فضائية الحياة المصرية: "حازم إمام هو اللاعب المصري الذي أعرفه جيدا لأنني دربته في أودينيزي، لكنه قضى فترة قصيرة معنا".

وأضاف: "بالنسبة لي الكرة المصرية هي حازم إمام، فهو كان لاعبا بمستوى عال، ويوجد القليل من اللاعبين في العالم بإمكانياته".

وأثنى زاكيروني على محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: "محمد صلاح إنه محبوب من الجميع، ويُعد أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي".

وتابع زاكيروني: "صلاح يجيد اللعب في المساحات بجانب قدرته الكبيرة على تسجيل وصناعة الأهداف".

وأوضح ألبيرتو زاكيروني أنّه قام بمتابعة مباريات نادي الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، قائلاً: "تابعت مباراتين للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بحكم تحليلي للبطولة مع الفيفا، الأهلي ظهر بشكل منظم للغاية، وكان لديه مدرب رائع".

وعن مفاوضات نادي الزمالك له قبل أعوام، أجاب زاكيروني: "لم تكن هناك مفاوضات رسمية من الفريق، كان هناك اتصالات فقط من أشخاص مقربين من الزمالك".

وقال إنه لم يشاهد مباراة مصر مع منتخب بلاده إيطاليا عام 2009 في كأس القارات، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

يذكر أن ألبيرتو زاكيروني (69 عاماً) قاد الأندية الإيطالية الكبيرة، وعمل في القارة الآسيوية مع منتخبي اليابان والإمارات.