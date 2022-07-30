دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن علاقته مع نادي الأهلي ستشهد تغييرًا كبيراً في الأيام المقبلة، مُشيراً إلى أنّه أوصى جماهير فريقه بعدم التعرّض للمارد الأحمر.

وقال منصور في تصريحات لقناة "الزمالك": "سياستنا في القناة أن لا يوجد أحد يتعرّض للنادي الأهلي أو مجلس إدارته أو أعضاء جمعيته العمومية أو جماهيره أو لاعبيه"، حسب قوله.

وأضاف: "لكن إذا تعرّض لنا أحد من الأهلي سنرد بالأدب، لأن ربنا أنزل السكينة الآن في قلبي"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس نادي الزمالك: "أعتبر نفسي قد أصبحتُ ملاكاً بجناحين يطير على الأرض في الفترة الحالية، وتخيلوا أنّي قلتُ لسيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك"، على حد قوله.

وأكمل مرتضى منصور: "أقول لجماهير الزمالك إياكم والتحفيل على الأهلي، لأنّي لا أحب هذا الأسلوب"، حسب تعبيره.

وعن حذف تصريحات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على حساب قناة الأهلي، قال مرتضى منصور: "قناة الأهلي تابعة للشركة المتحدة للإعلام، وهناك بند ينص على تحمل الشركة المسؤولية في حالة حدوث أخطاء، لذلك تمّ حذف تصريحات عبدالحفيظ بعد قيامه بسبي، وسب خالد الغندور".

واختتم منصور: "شركة المتحدة للإعلام أبلغنتي أن مداخلاتي الهاتفية في قناة الزمالك تسبب أزمات، واستجبتُ على الفور لأن مصلحة مصر فوق كلّ شيء"، حسب تعبيره.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت خلافاً كبيرًا بين عبد الحفيظ ومنصور عقب أحداث نهائي كأس مصر، الذي حسمه الزمالك لصالحه.