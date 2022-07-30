بعد غياب 9 سنوات.. أليكس فيرغسون يعود إلى مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد أسطورة التدريب، أليكس فيرغسون، إلى العمل مجددًا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من خلال تولي منصب إداري في الفريق، بعد غياب دام 9 سنوات.

وذكر موقع "Euro Sport" أن مانشستر يونايتد قرر إنشاء مركز فكري استشاري، يقدّم الاستشارة لإدارة الفريق في ملفات عدّة.

ويتألف المركز الاستشاري من: أليكس فيرغسون ونجم اليونايتد السابق بريان روبسون، والرئيس التنفيذي السابق ديفيد جيل، ومدير كرة القدم بالنادي حاليًا جون مورتو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمل المركز الاستشاري سيرتكز على إعادة بناء الفريق الأول للشياطين الحمر وتطوير فريق الناشئين، إضافة إلى تحسين علاقة الجماهير بالنادي.

كان فيرغسون قد رحل عن منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، منذ 9 سنوات، بعد علاقة دامت 26 عامًا، تحديدًا بين 1986 و2013.

قاد فيرغسون الفريق في 1500 مباراة، حقّق الفوز في 895 مقابل الخسارة في 267، وتعادل في 338.

وحصد فيرغسون مع مانشستر يونايتد 38 لقبًا، منها 13 بطولة في الدوري الإنجليزي الممتاز.