دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوّج نادي ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2022، للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لواحد، في نهائي البطولة.

وجاء هدف الريدز الأول عن طريق ألكسندر أرنولد بصناعة محمد صلاح، قبل أن يتمكّن النجم المصري من تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء، ونجح الوافد الجديد داروين نونيز بتعزيز النتيجة والتوقيع على الهدف الثالث، فيما أحرز هدف السيتي الوحيد جوليان ألفاريز.

واستطاع صلاح أن يكسر العقدة، بتسجيله أولى أهدافه في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، إذ لم يسبق وأن تمكّن من هزّ الشباك.

وحصد صلاح كافة الألقاب الجماعية مع ليفربول، منذ الانضمام إليه عام 2017.

وزاد صلاح من رصيده التهديفي أمام مانشستر سيتي، إذ وصل للهدف الثامن، إضافة لصناعته 5 أهداف، بعد أن لعب 16 مباراة.

يذكر أن مانشستر سيتي حقّق لقب (البريميرليغ) الموسم الماضي، وحلّ ليفربول وصيفًا، إلا أنّه ظفر بلقب كأس إنجلترا، ليجتمع الفريقان معًا في نهائي كأس الدرع الخيرية، بنسختها المئوية، الّذي حسمه الريدز لصالحه.