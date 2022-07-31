رضا عبد العال ينتقد مدرب الأهلي: "تعيين سواريش كان قرارًا خاطئًا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، قرار تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش مديرًا فنيًا للمارد الأحمر بأنه كان خاطئاً، لافتا أنه تمنى بقاء المدرب الوطني سامي قمصان.

وقع الأهلي في فخ التعادل السلبي مع نادي "المقاولون العرب"، في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري، ليصل الفارق إلى 8 نقاط مع متصدر سلم الترتيب الزمالك.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية لقناة "Ten TV": "سواريش لا حول له ولا قوة، ولم يعرف لاعبي الفريق بشكل كاف، كما أن تعيينه مديرًا فنيًا للمارد الأحمر في منتصف الموسم كان خاطئاً"، حسب قوله.

وأضاف رضا عبد العال: "كنتُ أتمنى استمرار سامي قمصان بعد أن أبلى بلاءً حسناً في الفترة القصيرة الّتي تولى فيها المهمة الفنية".

وتابع: "سواريش لم يضع بصماته مع الأهلي حتى الآن، الفريق بهذا الأداء فقد الكثير من حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري".

وواصل رضا عبد العال: "لاعبو الأهلي لم يظهروا على قدر المسؤولية أمام 3 فرق تنافس على البقاء في الدوري، هذه المباريات كانت فرصة لتحقيق الفوز بأهداف كثيرة، لكسب ثقة الجمهور مرة أخرى، لكن حدث العكس".

وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق: "الأهلي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق وهو في مستوى هابط، لكن بعد البطولة زاد المستوى هبوطاً".

عيّن الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريش مدربًا للفريق، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.