دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأحد، بيانا شديد اللهجة، ردا على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، والتي أدلى بها عن اللاعبين الأفارقة وبطولة الأمم الأفريقية.

كان دي لورينتيس صرح بأنّه لن يتعاقد مع لاعبين من قارة أفريقيا، إلا في حال تقديمهم ضمانات بعدم المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في كأس الأمم الأفريقية، الّتي تقام خلال منتصف الموسم كل عامين.

وقال "كاف" في بيانه: "نشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة من رئيس نابولي، بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف البيان: "نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي".

وتابع: "نلتزم بالدور الذي تلعبه كرة القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد الناس من كافة الثقافات والأعراق والديانات، ليس لدينا أيّ شك في أن نابولي واليويفا ملتزمان مثلنا تماماً بتلك الأهداف الإنسانية".

وتساءل "الكاف": "هل رئيس نابولي سيفرض نفس القيود على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي القارات بخلاف أفريقيا؟".

وتابع: "كأس الأمم الأفريقية هي البطولة الرئيسية لنا، وواحدة من البطولات العالمية الرائدة في كرة القدم، وتم بث مباريات النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة، وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد".