دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوّج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب، نسخة 2022، بعد تفوقه على المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونجح الأخضر السعودي في تحقيق اللقب الثالث في تاريخه، والثاني على التوالي، إذ حصد اللقب في عامي 1985 و2021.

وتفاعل مسؤولون ورياضيون وإعلاميون مع إنجاز المنتخب السعودي، إذ أشادوا بمستوى الفريق والمدرب صالح المحمدي.

فقد هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منتخب بلاده على الفوز وقال عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك لأبطالنا لاعبي المنتخب السعودي الشاب تحقيقهم لقب كأس العرب تحت 20 سنة، وخيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق"، وأضاف: "مستويات كبيرة وأداء متميز شهدته هذه النسخة، بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في المنافسات القادمة".

وغرد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: "‏صقورنا تعانق الذهب مجددًا بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير والدعم السخي من قِبل قيادتنا الحكيمة، حفظها الله، أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين وسمو وزير الرياضة بمناسبة التتويج بلقب كأس العرب للشباب".

وقال نجم السعودية السابق سامي الجابر عبر حسابه في تويتر: "‏ألف مبروك تحقيق بطولة ‎#كأس_العرب_للشباب مبروك لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ورئيس الاتحاد الأستاذ ياسر المسحل، مبروك لصقورنا الأبطال والجهاز الإداري والفني بقيادة الرائع صالح المحمدي، مع تمنياتنا بالتوفيق للرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الانجازات".

وكتب الإعلامي بتال القوس: "‏مبروك مبروك ألف مبروك لشباب الاخضر كأس العرب..يستاهلون.. وتهنئة خاصة للمدرب السعودي صالح المحمدي".