"المتعة لا تتوقف في الملاعب الإفريقية".. "كاف" يُطلق بطولة دوري السوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، بداية من العام المقبل، وللمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

وكتب "كاف" عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏المتعة لا تنتهي في الملاعب الإفريقية دوري السوبر الإفريقي حقبة جديدة في انتظارنا".

وتنطلق بطولة دوري السوبر خلال موسم 2024/2023، بمشاركة 24 فريقاً من 16 دولة مختلفة، على أن يتمّ تقسيم الفرق لثلاثة تصنيفات، كلّ تصنيف يضمّ 8 فرق.

وبيّن "كاف" أن مجموع مباريات دوري السوبر الإفريقي بجميع مراحله ستصل لـ 196 مباراة، في الموسم الواحد.

وأوضح "كاف" أن النادي الذي يُتوّج باللقب سيحصل على مبلغ قدره 11 مليون دولار، فيما تبلغ جميع جوائز البطولة 100 مليون دولار.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس "الكاف": "الهدف من دوري السوبر التفريقي هو رفع مستوى كرة القدم في القارة، الاستعداد لأول نسخة من دوري السوبر سيبدأ الشهر المقبل".

وأضاف موتسيبي: "نجاح كرة القدم الإفريقية سيسهم في تطوير اللعبة على الصعيد العالمي".

من جانبه، قال جاني إنفانتينو، رئيس مجلس الاتحاد الدولي: "أتشرف بمساعدة الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة، دوري السوبر الإفريقي تمّت دراسته بدقة من خبراء كرة القدم في العالم".