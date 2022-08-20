رامون دياز يتوقع سيناريو مباراة الأرجنتين والسعودية في مونديال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدّث الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن مباراة السعودية والأرجنتين المرتقبة في بطولة كأس العالم، لعام 2022، والمُقرر إقامتها في قطر.

ويفتتح الأخضر السعودي مشواره في المونديال بمواجهة التانغو، على أرضية ملعب "لوسيل"، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال دياز في تصريحاته لموقع كأس العالم 2022 الرسمي: "المنتخب السعودي له مكانة خاصة في قلبي، خاصة أن عددًا كبيرًا من لاعبيه يمثلون الهلال، لا أعتقد أن المباراة ستكون سهلة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني".

وأضاف دياز: "أتوقع أن يقدّم المنتخب السعودي مباراة قوية، أخبرتُ اللاعبين بأنّني سأكون حاضرًا في المدرجات لأتابع لقاء شيقاً وحماسياً".

وتابع المدير الفني لنادي الهلال: "منتخب الأرجنتين يضمّ بين صفوفه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ويجب على لاعبي السعودية الحد من خطورته تمامًا".

وعن توقعه لمشوار منتخب بلاده في مونديال 2022، قال دياز: "أرى أنّنا في أحسن أحوالنا، وميسي في كامل نضجه، وفي وجود عدد من المواهب الشابة نشعر بالتفاؤل والقدرة على بلوغ النهائي وتحقيق اللقب".

ورأى مدرب الهلال السعودي أن "المدرب سكالوني يقوم بعمل جيد مع المنتخب الأرجنتيني، هو لا يحتاج نصائح مني لأنه يسير على الطريق الصحيح، وعلينا فقط دعمه هو واللاعبين".

يذكر أن منتخبي السعودية والأرجنتين وقعا معًا في المجموعة الثالثة رفقة المكسيك وبولندا.