تشافي يُثني على جول كوندي.. ويصف وجود ليفاندوفسكي بـ "النعمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثنى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على المدافع الفرنسي جول كوندي، بعد ظهوره الأول، خلال مواجهة الفريق الكتالوني لبلد الوليد، والّتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مسابقة "لا ليغا".

وشارك جول كوندي للمرة الأولى بقميص "البلوغرانا"، بعد أن كان مستبعدًا في الجولتين الماضيتين، بسبب عجز النادي عن تسجيله في لوائح رابطة الأندية.

وقال تشافي هيرنانديز لوسائل الإعلام، عقب نهاية المباراة: "عندما نتحدّث عن جول كوندي، فإنّنا نتحدث عن لاعب يمكن أن يمثل حقبة في نادي برشلونة".

وأضاف تشافي: "يمكنه القيام بكلّ شيء، يلعب من الخلف، وأيضًا يلعب في أيّ مركز دفاعي، كما لديه شخصية قيادية، لقد قمنا بتعاقد رائع".

ووصف تشافي هيرنانديز وجود المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بـ "النعمة"، بعد أن أحرز ثنائية أمام بلد الوليد، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في أول 3 مباريات، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي: "ليفاندوفسكي سعيد ويشعر بالراحة ويريد إحداث الفارق، إنّه قائد بالفطرة، إنّه نعمة أن يكون في المجموعة، ولديه تواضع هائل".

وتابع المدير الفني لنادي برشلونة بالقول: "بصرف النظر عن تسجيله الأهداف، أود تسليط الضوء على أن ليفاندوفسكي يقف على الكرة جيدًا، ويحميها كثيرًا".