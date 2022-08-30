مانشستر يونايتد يُبرم ثاني أغلى صفقة في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع نادي أياكس الهولندي، ينتقل على إثره اللاعب البرازيلي أنتوني دو سانتوس لصفوف "الشياطين الحمر"، هذا الصيف.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاقٍ مع أياكس لضمّ أنتوني، شرط أن يتمّ الانتهاء من الفحوصات الطبية والبنود الشخصية، إضافة للحصول على التصريح الدولي".

وذكر موقع "يوروسبورت" أن قيمة الصفقة قد بلغت بشكل إجمالي 85 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

وحسب الموقع، أصبحت صفقة أنتوني ثاني أغلى صفقة في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، بعد صفقة الفرنسي بول بوغبا، والّتي بلغت 117 مليون دولار، عام 2016.

وعاد اللاعب البرازيلي أنتوني للعب مجددًا تحت قيادة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ، إذ سبق وأن عملا معًا في نادي أياكس.

ويُعد أنتوني خامس صفقات "الشياطين الحمر"، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعد ضمّ كلّ من: الدنماركي كريستيان إريكسن والهولندي تيريل مالاسيا والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والبرازيلي كاسيميرو.

وكان أنتوني (22 عامًا) قد لعب 134 مباراة مع ناديي ساو باولو البرازيلي وأياكس الهولندي، سجّل خلالها 31 هدفًا وصنع 27 آخرين، وتُوّج بلقب الدوري الهولندي لموسمين.

على الصعيد الدولي، لعب أنتوني 9 مباريات مع منتخب بلاده، وأحرز هدفين وصنع مثلهما، كما ساهم في فوز البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.