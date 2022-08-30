دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد انتقال لاعبه التونسي حنبعل المجبري إلى نادي برمنغهام سيتي، الناشط في الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى (التشامبيونشيب)، على سبيل الإعارة وحتّى نهاية الموسم الجاري 2023/2022.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بياناً رسمياً، أعلن من خلاله رحيل لاعب منتخب تونس عن صفوفه على سبيل الإعارة، للمرة الأولى في مسيرته.

وقال النادي في بيانه: "الجهاز الفني للفريق سيُبقي عينه على حنبعل المجبري لمتابعته ودعمه في أثناء فترة إعارته، والجميع هنا يتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة".

من جانبه، قال حنبعل المجبري في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي برمنغهام سيتي: "إنّه لشرف كبير أن ألعب في هذا النادي، لقد سمعتُ الكثير من الأشياء الجيدة من أصدقائي الذين لعبوا هنا، لذلك أنا مستعد للعب مع الفريق".

وأثار برمنغهام تفاعلا واسعا بفيديو تقديم المجبري إذ وضعه في السجن في مشهد تمثيلي على غرار الأفلام السينمائية، ما أثار إعجاب العديد من المغردين بالطريقة المبتكرة للإعلان عن الصفقة.

وكان المجبري قد تدرج في الفئات العمرية مع الشياطين الحمر، قبل أن يتمّ تصعيده للفريق الأول، ولعب أولى مبارياته الرسمية مع مانشستر يونايتد في مايو/ أيّار 2021، أمام نادي وولفرهامبتون، ثمّ شارك في مباراتين أمام ليفربول وكريستال بالاس، خلال منافسات الموسم الماضي.

وتواجد حنبعل المجبري (19 عاماً) ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد خلال فترة تحضير الفريق في تايلاند وأستراليا، في الصيف الحالي، إلا أنّه لم يحظَ بفرصة المشاركة بعد مرور 4 جولات على مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم.

ويُعتبر المجبري أحد ركائز منتخب تونس، ويستعد للمشاركة مع نسور قرطاج في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والّتي تقام بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين