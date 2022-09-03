دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، لاعب الزمالك المصري، على احتفال البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بهدفه في شباك نادي ريال بيتيس، بطريقة "البوكس"، مساء السبت، وضمن منافسات مسابقة (لا ليغا).

واشتهر "شيكابالا" وزميله في الفريق، أحمد سيد "زيزو"، باحتفالية "البوكس" إحدى حركات الملاكمة، خلال مشوارهما مع نادي الزمالك، في منافسات الموسم المنصرم.

وداعب شيكابالا فينيسيوس جونيور بتغريدة عبر حسابه في تويتر، إذ يعتقد قائد الزمالك أن المهاجم البرازيلي قام بتقليد احتفاليته الشهيرة رفقة "زيزو".

وغرّد محمود عبد الرزاق "شيكابالا": "سوري يا جونيور يا أخويا بس خلاص زيزو جدد"، في إشارة منه إلى أن اللاعب أحمد سيد "زيزو" قد جدّد عقده مع الزمالك، ليستمران معاً في الاحتفال بهذه الطريقة.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد سجّل هدفاً، في مواجهة نادي ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس، والّتي انتهت بفوز "المرينجي" بهدفين لواحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني.

ويعتلي نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب مسابقة (لا ليغا)، برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه.