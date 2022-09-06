تفاعل على صورة تجمع حسني مبارك ومحمود الخطيب في لوس أنجلوس عام 1984

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، صورة تجمع والده، محمد حسني مبارك، مع لاعبي منتخب مصر أمثال رئيس النادي الأهلي حاليا، محمود الخطيب، وغيره من اللاعبين في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

وقال مبارك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ذكريات جميلة ١٩٨٤ بمناسبة وصول منتخبنا الوطني أولمبياد لوس انجلوس ، الرئيس مبارك رحمة الله عليه مع نجوم منتخبنا الوطني الكابتن محمود خطيب شوقي غريب وابراهيم يوسف"، حسب قوله.

ويشغل الخطيب حاليا منصب رئيس النادي الأهلي ويعتبر أحد أساطير كرة القدم في مصر عبر التاريخ.

أما شوقي غريب فقد عُرف بتوليه تدريب منتخبات الفئات السنية مثل الأولمبي مؤخرا وقد قاده في الأولمبياد الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة اليابانية، طوكيو.

وتفاعل عدد من المغردين مع الصورة واصفينها بأنها من "العصر الذهبي" في حين تساءل آخرون عن هوية الرجل الذي يتحدث إلى الرئيس المصري السابق.