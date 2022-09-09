منذ طفولتها.. لحظات لا تُنسى للملكة إليزابيث من شرفة قصر باكنغهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة في المسابقة، حتّى إشعار آخر، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان من المقرر أن تلعب 6 مباريات، السبت، ضمن الجولة السابعة في (البريميرليغ)، قبل أن يتمّ تأجيلها لوقتٍ لاحق، بعد وفاة الملكة، الخميس عن عمر ينهاز 96 عاماً.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بياناً رسمياً، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلالها تأجيل مباريات الجولة، الّتي كانت ستبدأ مع الأسبوع الجديد.

وقالت الرابطة في بيانها: "تكريماً لحياتها الاستثنائية واحتراماً لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، سيتمّ تأجيل مباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز".

من جانبه، قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي في (البريميرليغ): "نود أن نشيد نحن وأنديتنا، بخدمة صاحبة الجلالة"، مضيفاً: "بصفتها ملكنا الأطول خدمة، فقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثاً لا يصدق".

وأتمّ ريتشارد ماسترز: "هذا وقت حزين للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضاً لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، نحن نتحد مع الجميع في الحداد على رحيلها".

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر، الخميس، تأجيل منافسات الجولة التاسعة في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشب)، الّتي كان من المفترض إقامتها يوم الجمعة، احتراماً للراحلة الملكة إليزابيث الثانية.