الأهلي المصري يُعلن ثاني صفقاته الصيفية.. من هو برونو ساڤيو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي المصري، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي برونو ساڤيو، لمدة 3 مواسم، مع أحقية الفريق في مد التعاقد لموسم رابع.

وأصدر "المارد الأحمر" بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله ضمّ اللاعب، قادمًا من نادي بوليفار البوليفي.

صفقة برونو ساڤيو هي الثانية للنادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ سبق أن ضمّ المهاجم شادي حسين، لمدة 5 مواسم، قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

وذكرت تقارير صحفية أن "المارد الأحمر" نجح في الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي، على سبيل البيع النهائي، مقابل دفع مبلغ مليون ونصف دولار.

ويبلغ برونو ساڤيو من العمر 28 عامًا. ويلعب في 3 مراكز وهي: جناح ومهاجم ثانٍ ورأس حربة، وقد خاض 141 مباراة خلال مسيرته الكروية، سجّل خلالها 33 هدفاً وصنع 18.

انضمّ برونو ساڤيو إلى بوليفار البوليفي في موسم 2022/2021، ولعب 31 مباراة مع الفريق، أحرز خلالها 16 هدفاً، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.