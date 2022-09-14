دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره برشلونة الإسباني، بهدفين دون مقابل، مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدفا "البافاري" عن طريق لوكاس هيرنانديز وليروي ساني، ليحقق الفريق فوزه الثاني في المسابقة الأوروبية.

وشهدت المباراة إضاعة "الفريق الكتالوني" للكثير من الهجمات المحققة، وكان مهاجم "البلوغرانا" البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد ضل طريق شباك ناديه السابق (بايرن ميونخ)، بعد إهداره لعدد كبير من الفرص وإخفاقه في ترجمتها إلى أهداف.

وحقق بايرن ميونخ فوزه التاسع على برشلونة في "التشامبيونزليغ"، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في واحدة، من أصل 12 مواجهة بينهما.

وفي ذات الجولة، تغلب نادي ليفربول الإنجليزي على أياكس الهولندي، بهدفين لواحد، ليحقق "الريدز" أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في افتتاح أهدافه في المسابقة الأوروبية، إذ تمكن من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وتلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خسارة من نادي باير ليفركوزن الألماني، بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة تفوق إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بيلزن التشيكي.

وتعرض توتنهام هوتسبير الإنجليزي لهزيمة في الوقت القاتل من أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إذ استطاع الأخير أن ينهي المباراة بهدفين أحرزهما بعد الدقيقة 90.