دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، لانتقادات وصِفت بـ "العنصرية"، بسبب طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، إذ يقوم اللاعب بالرقص عند الاحتفال.

وجاءت هذه الانتقادات على اللاعب البرازيلي قبل ديربي مدريد، بين الريال ونظيره أتلتيكو، مساء الأحد، وعلى أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة في مسابقة (لا ليغا).

وذكرت تقارير صحفية أن كوكي، قائد نادي أتلتيكو مدريد، قد حذّر فينيسيوس جونيور من الاحتفال بالرقص، خلال الديربي المرتقب، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

وحظي جونيور بالدعم من عدد كبير من اللاعبين البرازيلين، إذ دافعوا عن حقّه بالاحتفال عند تسجيل الأهداف كما يشاء، وأبرزهم: لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا ولاعب برشلونة رافينيا، ونجم الكرة البرازيلية بيليه.

وحرص ريال مدريد على دعم فينيسيوس جونيور، إذ أصدر بياناً رسمياً رفض من خلاله ما تعرّض له اللاعب في الآونة الأخيرة، إذ قال فيه: "يدين نادي ريال مدريد جميع أنواع اللغة والسلوك العنصري والكراهية للأجانب في كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، مثل التعليقات المؤسفة الّتي صدرت ضدّ لاعبنا فينيسيوس جونيور في الساعات القليلة الماضية".

وأضاف النادي: "يود ريال مدريد أن يعبّر عن محبته ودعمه لفينيسيوس جونيور، اللاعب الّذي يعتبر كرة القدم موقفاً تجاه الحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية".

وأتمّ نادي ريال مدريد: "كرة القدم هي أكثر الرياضات العالمية، ويجب أن تكون نموذجاً للقيم والتعايش، وجّه النادي أجهزته القانونية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ أيّ شخص يدلي بتصريحات عنصرية تجاه لاعبينا".

وكان فينيسيوس جونيور (22 عاماً) قد لعب 5 مباريات مع "الميرنغي" في الدوري الإسباني، هذا الموسم، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع واحداً.