دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة لحظة الاستقبال الحار من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، للاعب فهد المولد، العائد مجدداً لصفوف الفريق، بعد غيابه بداعي الإيقاف.

في مايو/أيار 2022، صدر قرار إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، بسبب انتهاك لأنظمة الكشف عن المنشطات، قبل أن يتمّ رفع الإيقاف للسماح له بالمشاركة مع الأخضر السعودي في بطولة كأس العالم.

وحرص هيرفي رينارد على استقبال فهد المولد بالأحضان، خلال اجتماع أفراد المنتخب السعودي قبل التوجّه إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، لخوض معسكر إعدادي، يتخلله مباراتان وديتان مع منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة.

يُعتبر فهد المولد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي، إذ لعب 68 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 17 هدفًا. ولعلّ أبرز أهدافه الدولية كانت بشباك منتخب اليابان عندما حسم التأهل للأخضر إلى مونديال روسيا 2018.

وأثار استقبال رينارد للمولد تفاعلاً واسعًا بين رياضيين وإعلاميين ومُغرّدين، إليكم أبرز التغريدات عن ذلك: