بسبب حربها في أوكرانيا.. استبعاد روسيا من بطولة الأمم الأوروبية 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، استبعاد المنتخب الروسي من قرعة تصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويواصل "يويفا" حظر روسيا من مسابقاته سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، بسبب صراعها العسكري مع دولة أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/ شباط الماضي.

وأصدر "يويفا" بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي حول قرعة تصفيات بطولة الأمم الأوروبية 2024، وجاء فيه: "تمّ تعليق جميع الفرق الروسية حالياً بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 28 فبراير/ شباط 2022، وهو ما أكدته محكمة التحكيم الرياضية في 15 يوليو/تموز 2022، وبالتالي فإن روسيا ليست مدرجة في قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2022-24".

سبق أن قرر الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع الاتحاد الدولي "فيفا" استبعاد المنتخب الروسي من الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022، الّتي تقام في قطر نهاية العام الجاري.

كان "يويفا" قرر أيضًا سحب تنظيم مدينة سانت بطرسبرغ الروسية لنهائي دوري أبطال أوروبا الماضي، ليُقام في العاصمة الفرنسية باريس، وحينها تُوّج نادي ريال مدريد الإسباني باللقب على حساب نظيره ليفربول الإنجليزي.

تجرى قرعة تصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو" 2024، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في مدينة فرانكفورت الألمانية، وحينها سيتمّ تقسيم 53 منتخباً على 10 مجموعات، ستضمّ 7 مجموعات 5 منتخبات، فيما 3 مجموعات أخرى ستضمّ 6 منتخبات.

وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كلّ مجموعة بشكل نهائي لبطولة "يورو" 2024، بينما يتبقى 3 مراكز ستتحدد عن طريق نظام الملحق.