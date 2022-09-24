بعد موافقة السيسي.. مصر تعتزم التقدم بطلب تنظيم أولمبياد 2036

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر التقدم بطلب لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية المزمعة في عام 2036، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة في بيان السبت، على هامش استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في القاهرة.

وقال الوزير أشرف صبحي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وافق على تقدم مصر بطلب لاستضافة الأولمبياد.

من جانبه، قال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية إن البنية التحتية الرياضية في مصر تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، حسب بيان وزارة الرياضة المصرية.

حال نجاح ملف مصر ستكون أول دولة عربية وإفريقية تنظم الألعاب الأولمبية.