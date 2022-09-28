دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل المنتخب السعودي سلبياً مع نظيره الأمريكي، في مباراة ودّية جمعتهما على أرضية ملعب "نويفا لا كوندومينا" في إسبانيا، في إطار تحضير المنتخبين لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

وافتقد الأخضر السعودي لعدد من اللاعبين بداعي الإصابة، إذ غاب عن صفوفه كلّ من: سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد العويس.

ويُعد هذا التعادل هو الثاني للمنتخب السعودي خلال الفترة التحضيرية في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ سبق وأن تعادل سلبياً مع الإكوادور، منذ أيام.

وأخفق الأخضر السعودي في تسجيل أيّ هدف في آخر 4 مباريات متتالية للفريق، وبعد مرور 360 دقيقة.

وتباينت ردود الفعل حول أداء المنتخب السعودي أمام أمريكا، إذ اعتقد البعض أن الفريق يتطور مباراة تلوَ الأخرى، فيما أعرب البعض الآخر عن قلقهم من قلّة الأهداف، وسط مطالبات بمشاركة نواف العابد خلال نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقناة "SSC" السعودية: "نهدف من خلال الودّيات هو الظهور بشكل مميز وليس تسجيل الأهداف فقط، واللاعبون حريصون على وجودهم بالقائمة النهائية في كأس العالم".

وكتب الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه في تويتر: "واضح انها مباراة تكتيكية جدا شهدت تنفيذ بعض ما تم التدرب عليه مع رينارد. صحيح لم نسجل لرابع مباراة ودية لكن كانت هناك محاولات جادة وهذا مهم. دفاعيا الاحتفاظ بشباك نظيفة امام امريكا امر جيد ايضا. بصراحة بدأت اشعر اننا نسير في الاتجاه الصحيح، معاك يالأخضر".

إليكم أبرز ردود الفعل على أداء المنتخب السعودي أمام أمريكا: