دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل، المملوك من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نظيره فولهام، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف نيوكاسل جاءت عن طريق كاليوم ويلسون وميغيل ألميرون (ثنائية) وساين لونجستاف، فيما جاء هدف فولهام الوحيد برأسية بوبي ريد.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع فوز نيوكاسل في مسابقة "البريميرليغ"، إذ أشاد البعض بمستوى الفريق، فيما أعرب البعض الآخر عن شكرهم للسعودية على تطوير الفريق، إذ تعود ملكيته للجانب السعودي.

قال أحد المُغرّدين: "نادي الوطن الحصان الأسود بالبريمرليق ‎نيوكاسل يضرب بالأربعة.. بمستوى ولا أروع.."، وأضاف آخر: "شكرًا السعودية على الفريق البطل".

وكتب مُغرّد: "نادي الوطن نيوكاسل فاز برباعية نبغى إجازة بكرة"، وقال آخر: "ألف ألف ألف مبروووووك لجماهير ‎نيوكاسل عاد نيوكاسل فعاد الإبداع والإمتاع الفريق طغى على انجلترا، فوز كنا نحتاجه من الجولة الخامسة، أتمنى تستمر سلسلة الانتصارات في المباريات المقبلة".

وصل نيوكاسل إلى النقطة رقم 11، ليحتل المركز السابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم. ولعب الفريق 8 مباريات.

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