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نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرصت أندية ونجوم كرة القدم حول العالم على تقديم واجب العزاء في ضحايا الحادثة المأساوية، الّتي شهدتها مباراة في الدوري الإندونيسي في مدينة مالانغ، إذ لقي 129 شخصاً مصرعهم خلالها، إضافة لإصابة آخرين.

وأظهرت لقطات مصورة أعمال عنف واقتحام المشجعين أرضية الملعب، واشتباكهم مع عناصر الأمن الذين كانوا يرتدون زي مكافحة الشغب، مما أدى لمأساة كروية.

قال نادي برشلونة الإسباني عبر صفحته على موقع تويتر: "يتألم نادي برشلونة من الأحداث المأساوية في ملعب كانجوروهان في إندونيسيا، ويرفض جميع أعمال العنف داخل وخارج الملعب، خالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا".

وكتب حساب نادي ليفربول الإنجليزي: "نشعر بحزن عميق لسماع الأحداث في ملعب كانجوروهان في مالانج، إندونيسيا. قلوب الجميع في نادي ليفربول مع كل المتضررين في هذا الوقت".

وغرّد حساب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: "يعرب نادي مانشستر ‎يونايتد عن حزنه الشديد تجاه الأحداث المأساوية التي وقعت في ملعب كانجوروهان بإندونيسيا. نرسل تعازينا الخالصة لأسر الضحايا وجميع المتضررين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وكلّ من تضرر من المأساة في مالانغ بإندونيسيا، أفكارنا معكم".

وغرّد سيرجيو راموس، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً: "مفجع، أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم"، فيما كتب كيسوكي هوندا، لاعب منتخب اليابان السابق: "لا تسلك الطريق الخطأ، التعازي لجميع الضحايا وعائلاتهم".

وكان الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قد علّق مباريات الجولة المقبلة في مسابقة الدوري.