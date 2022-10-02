دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض البرازيلي إيمرسون رويال، لاعب نادي توتنهام هوتسبير، لانتقادات واسعة، بعد تلقيه بطاقة حمراء، خلال مباراة فريقه وأرسنال، في ديربي شمال لندن، الذي حسمه "الجانرز" لصالحه بنتيجة 1/3.

وتدخل إيمرسون رويال بقوّة على قدم لاعب نادي أرسنال، غابرييل مارتينيلي، ليشهر حكم الساحة أنتوني تايلور البطاقة الحمراء بوجه اللاعب البرازيلي، وتحديداً في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وأثار طرد إيمرسون غضب عدد كبير من المشجعين، واعتقد البعض أن اللاعب أخطأ التصرف وتسبّب في هزيمة الفريق، إذ أكمل نادي توتنهام هوتسبير المباراة منقوص العدد لمدة 28 دقيقة.

قال أحد المُغرّدين في موقع تويتر عن حالة طرد إيمرسون: "ما قد شفت ظهير أسوأ من ايمرسون صراحة".

وكتب مغرد آخر: "لوريس فالمقام الأول ايمرسون فالمقام الثاني يتحملون ما يحصل لتوتنهام".

وتحدّث أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، عقب نهاية المباراة عن تلقي ظهير الفريق إيمرسون رويال بطاقة حمراء، إذ قال غاضباً: "بالبطاقة الحمراء ذهبت المباراة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع مدرب توتنهام: "لقد كانت مباراة صعبة حقاً بعد ذلك، كان علينا أن نتغيّر كلياً في ذلك الوقت، كان قرار الحكم ولا أريد التعليق".

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حالة الطرد: