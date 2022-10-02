مأساة كروية.. 129 ضحية في مباراة تحولت إلى معركة في الدوري الإندونيسي

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نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في مأساة كروية، لقي 129 شخصا مصرعهم بعد اندلاع أعمال عنف في مباراة بين فريقين إندونيسيين في مالانغ، وفقًا لقائد شرطة منطقة شرق جاوا، نيكو أفينتا.

ووقال أفينتا:"لقي 127 مصرعهم في حادثة السبت، بينهم عنصرين من الشرطة"، وارتفعت الحصيلة بعد ذلك إلى 129.

وأردف المسؤول الأمني الإندونيسي في مؤتمر صحفي له: "بداية، نقدم التعازي، لقد وقعت أعمال شغب"، حسب قوله.

ووفقًا لأفينتا، فإنه عندما تأخر فريق "Arema FC" بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام فريق بيرسبايا سورابايا، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر الملعب.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين يقتحمون الملعب، ويشتبكون مع عناصر الأمن الذين كانوا يرتدون زي مكافحة الشغب.

ويظهر لاحقًا في المقطع دخان متصاعد، وأناس يتم حملهم إلى داخل المبنى، ولم تظهر حدة إصابات المشجعين في المقاطع المتداولة.

وعلى إثر الحادثة، أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعليق نشاط الدوري المحلي للأسبوع المقبل، وفقًا ما أعلنه رئيسه، محمد إرياوان.

وأمر رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، بفتح تحقيق بالحادثة حول طريقة تنظيم المباريات وتوفير الحماية الأمنية خلالها.