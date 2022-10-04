"دعونا نرى".. تشافي هيرنانديز يتحدّث عن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف "الفريق الكتالوني"، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال تشافي هيرنانديز للصحفيين عن عودة النجم الأرجنتيني لبرشلونة: "سنرى، دعونا نرى"، مُضيفاً: "لا أعتقد أن الوقت قد حان للتحدث عن هذا، أنا أحب ليو كثيراً، إنّه صديقي، أتمنى له الأفضل، برشلونة موطنه لكني لا أعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن ليو"، وفقاً لما نقله موقع "يورو سبورت".

وتابع تشافي بالقول: "الآن ليونيل ميسي سعيد ويستمتع بوقته في باريس سان جيرمان، أتمنى له كلّ التوفيق".

وكان ليونيل ميسي (35 عاماً) قد رحل عن "البلوغرانا" في صيف 2021، بعد أن قضى 21 عاماً مع الفريق، بسبب الصعوبات المالية الّتي واجهتها الإدارة.

وانضمّ ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقدٍ لمدة عامين، وينتهي في ختام منافسات الموسم الجاري 2023/2022، مما زاد التكهنات حول عودته إلى ناديه السابق (برشلونة)، في الصيف المقبل.

وكانت بداية ميسي مع النادي الباريسي متعثرة، خلال الموسم الماضي، والّتي أعاقها الإصابة، إلّا أنّه انطلق بشكل جيد هذا الموسم، إذ لعب 9 مباريات مع الفريق، في مسابقة الدوري الفرنسي، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين