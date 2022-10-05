عاد إلى "البوندسليغا" كمدرب.. تشابي ألونسو يتولى قيادة باير ليفركوزن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، الأربعاء، تعيين الإسباني تشابي ألونسو مديراً فنياً للفريق، خلفاً للسويسري جيراردو سيواني.

وخسر باير ليفركوزن من نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022، فيما يعاني الفريق من سوء النتائج في الدوري الألماني، في ظل تواجده في المركز السابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 5 نقاط فقط، وبعد مرور 8 جولات.

وعاد تشابي ألونسو إلى مسابقة (البوندسليغا) كمدرب، إذ سبق وأن ظهر في منافساتها كلاعبٍ في صفوف نادي بايرن ميونخ، بين عامي 2014 و2017.

قال النجم الإسباني السابق على أعقاب إعلانه مدربًا لباير ليفركوزن: "أعرف أن ليفركوزن نادٍ ممتاز منذ وقتي في ألمانيا، كان لديه دائمًا لاعبون رائعون، كما أنّني أرى الكثير من الجودة في الفريق الحالي، هذه المهمة تُثيرني كثيرًا".

من جانبه، قال سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "وقعنا مع مدرب كان محترفًا عالميًا كلاعب، واستراتيجي ذكي وناجح للغاية، في ما لا يقل عن ثلاثة من أكثر البطولات الأوروبية تطلبًا".

وبدأ ألونسو (40 عامًا) مسيرته التدريبية، عام 2018، إذ تولى تدريب ناشئي ريال مدريد تحت 14 عامًا، قبل أن يقود تدريب رديف ريال سوسيداد في عام 2019.

وامتلك النجم الإسباني السابق خبرة كبيرة كلاعب، إذ مثّل أندية: ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، إضافة إلى أنّه كان أحد ركائز منتخب بلاده، وقد حقق عدداً من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وأمم أوروبا "اليورو".