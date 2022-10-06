دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره الاتحاد البرتغالي، الأربعاء، انضمام أوكرانيا إلى عرض إسبانيا والبرتغال لاحتضان بطولة كأس العالم نسخة 2030.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا، يوم الأربعاء: "أنا مقتنع بأن عرضنا الآن أفضل بكثير من قبل، كرة القدم عالمية، وإذا كانت قادرة على تغيير حياة الناس من نواحي كثيرة، فيجب استخدامها أيضاً لفعل الخير".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر، إن "العرض المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 هو أكثر من مجرد رمز للإيمان بفوزنا المشترك"، وأضاف: "أوكرانيا ستتحمل وتنتصر ويعاد بناؤها بفضل تضامن شركائها".

ويحظى عرض إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا لاستضافة مونديال 2030 بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيتنافس مع عطاءات الشراكة الأخرى بما في ذلك مصر واليونان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرض من أمريكا الجنوبية من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي.

وتقام بطولة كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، بينما ستستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نسخة 2026.

وسبق وأن استضافت أوكرانيا بطولة الأمم الأوروبية "يورو" 2012 بالمشاركة مع جارتها بولندا، فيما تعاني في الوقت الحالي من صراعها مع روسيا، قد أدى ذلك لغياب الأمن والسلام وتدمير المنشآت، إلّا أوكرانيا تعتقد أنّها قبل عام 2030 ستتمكّن من إعادة البناء والتعافي من آثار الحرب.