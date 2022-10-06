بعد سداسية أياكس.. مدرب نابولي: حتى دييغو مارادونا كان سيفخر بنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال لوتشانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، إن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، كان سيفخر بأداء الفريق، بعد اكتساح نادي أياكس الهولندي بـ6 أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وحقق نادي نابولي نتائج جيدة في مسابقة "التشامبيونزليغ"، هذا الموسم، إذ فاز في جميع مبارياته التي لعبها إلى الآن، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وقال لوتشانو سباليتي للصحفيين، عقب نهاية المباراة: "لعبنا مباراة رائعة، لقد أظهرنا ما نحن قادرون عليه"، مضيفا: "حتى دييغو مارادونا كان سيفخر بنا".

وتوفي مارادونا عام 2020، ويُعتبر أحد رموز نادي نابولي الإيطالي، إذ قضى معه فترة طويلة، تخللها عددا من الإنجازات والألقاب.

وفاز نادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال 1987 و1990، عندما كان دييغو مارادونا في ذروته، ولم يفز النادي باللقب بعد ذلك لكن الأداء المميز في أمستردام جعل أنصار نابولي يحلمون بعصر ذهبي جديد.

ويحاول المدرب سباليتي الحفاظ على مستوى فريقه، حيث قال، في المؤتمر الصحفي: "مباراة واحدة لا تغير حياتك، كان أداء ممتاز، إنه لأمر رائع أن تفوز بهذا الشكل، لكن علينا الآن أن نعود للتفكير في المباراة التالية"، وأضاف: "هناك فرق في الدوري الإيطالي تؤدي بشكل جيد للغاية".

يذكر أن نادي نابولي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في الموسم الجاري، برصيد 20 نقطة، وبعد مرور 8 جولات، متفوقا بفارق الأهداف على منافسه أتالانتا.