لاعب مانشستر سيتي يكشف ما قاله حارس كوبنهاغن عن هالاند بعد أحد الأهداف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جاك غريليش، ما قاله حارس نادي كوبنهاغن الدنماركي له حول المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مشيرا إلى أنه وصفه بأنه "ليس بشرا".

وقال غريليش في مقابلة بعد نهاية مباراة السيتي أمام الفريق الدنماركي في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا: "لقد كنت عائدا (إلى منتصف الملعب) بعد الهدف الأول أو الثاني وقال لي الحارس: يا رجل إنه ليس بشرا"، في إطار تعليقه عن هالاند.

ويكتسح المهاجم النرويجي جميع خصومه هذا الموسم إذ سجل 19 هدفا في 11 مباراة لعبها هذا الموسم مع مانشستر سيتي في جميع البطولات.

وأصبح هالاند حديث الجميع في الأوساط الكروية حول العالم وسط توقعات بأن يكسر أرقام النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، إذا بقي على هذا المستوى.

وكان قد تفوق السيتي بخماسية نظيفة على كوبنهاغن ليصل إلى نقطته التاسعة متصدرا للمجموعة السابعة.