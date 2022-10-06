دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هزم نادي ريال مدريد الإسباني نظيره شاختار دونيتسك الإوكراني، بهدفين لواحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدفا "الميرنغي" عن طريق رودريغو وفينيسيوس جونيور، فيما سجل لشاختار أولكسندر زوبكوف، ليحقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي في مسابقة (التشامبيونزليغ).

في ذات الجولة، تعثر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نادي بنفيكا البرتغالي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسجل للنادي الباريسي ليونيل ميسي، فيما جاء هدف بنفيكا بخطأ من مدافع المنافس.

واكتسح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره كوبنهاغن الدنماركي، بخمسة أهداف دون مقابل، سجل منها النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين واللاعب الجزائري رياض محرز هدفا.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 28 في 22 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ليحقق رقما قياسيا من حيث معدل التهديف، إذ بلغ 1.27 هدفا في كل مباراة، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وتغلب تشيلسي الإنجليزي على إسي ميلان الإيطالي بثلاثية بيضاء، فيما تفّق بوروسيا دورتموند الألماني على إشبيلية الإسباني بنتيجة 1/4، ولايبزيغ على سلتيك الإسكتلندي بنتيجة 1/3.

وفاز يوفنتوس الإيطالي على مكابي حيفا الإسرائيلي بثلاثة أهداف لواحد، وريد بل سالزبورغ النمساوي على دينامو زغرب الكرواتي، بهدف دون رد.