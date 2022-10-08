دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مُصورة انفعال الإيطالي جنارو غاتوزو، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، على لاعبه الفرنسي مختار دياكابي، بعد تلقي الأخير بطاقة الحمراء، خلال مباراة الفريق مع أوساسونا، في الدوري الإسباني.

وفاز فالنسيا على مضيفه أوساسونا بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا.

وكان مختار دياكابي قد تمّ إنذاره بالبطاقة الصفراء عند الدقيقة 54 من زمن المباراة، ليضطر غاتوزو إلى استبداله تجنباً لطرده، إلّا أن اللاعب الفرنسي قد اعترض على قرارات الحكم عند جلوسه على دكة البدلاء، ليتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، مما أثار غضب غاتوزو.

وتداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر انفعال المدرب الإيطالي، إذ ضرب بقدمه بقوة أحد الصناديق الّذي كان يتواجد بالقرب من مختار دياكابي، ثمّ صرخ بوجهه.

ويُعرف جنارو غاتوزو بصرامته وشخصيته القوية كمدربٍ، وقد اكتسب ذلك عندما كان لاعباً، إذ اعتبر أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا بروحٍ قتاليةٍ عالية داخل المستطيل الأخضر.

فيما يلي أبرز التغريدات: