رياض محرز يواصل انتفاضته التهديفية.. ويحرز هدفاً يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب الجزائري رياض محرز هدفاً في مباراة مانشستر سيتي وضيفه ساوثهامبتون، الّتي انتهت بفوز "السيتيسينز" برباعية نظيفة، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل رياض محرز انتفاضته التهديفية، إذ سجّل ثاني أهدافه هذا الموسم، في مرمى ساوثهامبتون، فيما كان هدفه الأول أمام كوبنهاغن الدنماركي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محرز في شباك ساوثهامبتون في الدقيقة 49 من زمن المباراة، بطريقة جميلة للغاية، إذ سدد الكرة بقوة وهي في الهواء، لتسكن شباك المنافس.

خطف هدف محرز الأنظار، وتداوله مغرّدون في موقع تويتر على نطاقٍ واسع، فيما أشاد بعض المتابعين بالنجم الجرائري عقب استعادة مستواه بشكل تدريجي.

قال أحد المغرّدين: "رياض محرز يواصل التألق ويسجل للمباراة الثانية على التوالي، كان يحتاج إلى هذه الأهداف ليستعيد مستواه ويحصل على فرص أكبر بالمشاركة في المباريات"، وأضاف آخر: "رياض محرز يسجل أول هدف له في الدوري عودته للتسجيل مهمة".

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن هدف رياض محرز: