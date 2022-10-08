دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نظيره برينتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة الّتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك"، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب على تسجيل خماسية نيوكاسل يونايتد كلّ من: برونو جيمارايش (ثنائية) وجاكوب ميرفي وميغيل ألميرون، وبخطأ من لاعب المنافس.

وحقق نيوكاسل فوزه الثالث في مسابقة "البريميرليغ"، هذا الموسم، ليصل إلى النقطة الرابعة عشر، في المركز الخامس على سلم الترتيب.

ويأتي فوز نيوكاسل على برينتفورد، في ذكرى استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الفريق، إذ مرّ عام واحد على إتمام صفقة شراء النادي الإنجليزي في عملية استحواذ بنسبة 100%.

ونجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إحداث التغيير وتطوير الفريق، إذ أنهى نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، فيما بَاتَ الآن أحد أبرز الفرق في المسابقة.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع انتصار نيوكاسل يونايتد، إذ نال النادي الإنجليزي الإشادة والإطراء، عقب نتائجه الإيجابية ومستوياته المميزة في الآونة الأخيرة.

إليكم أبرز ردود الفعل على فوز نيوكاسل يونايتد: