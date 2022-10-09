"ملوك الدقيقة 90".. تفاعل مع هدف الأهلي "القاتل" في دوري أبطال إفريقيا

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نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي الأهلي المصري فوزاً بشق الأنفس على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، بهدف نظيف، في المواجهة الّتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "مركب مصطفى بن جنات"، مساء الأحد، في ذهاب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2022.

وأحرز الأهلي هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة، تحديدًا في الوقت بدل الضائع 93+، برأسية اللاعب محمد عبد المنعم، ليحقق "المارد الأحمر" فوزه الأول في مستهل مشواره الأفريقي.

وتفاعل إعلاميون ورياضيون ومغرّدون مع هدف الأهلي "القاتل"، إذ اطلق البعض على الفريق لقب "ملوك الـ 90"، فيما أشاد البعض الآخر باللاعب محمد عبد المنعم.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه في تويتر: "الأهلي بطل بلس 90 دايمًا"، وكتب الصحفي عادل هيبا: "احنا ملوك الـ +90 #الأهلي يحقق المطلوب ويفوز بهدف نظيف على الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا".

وغرّد متابع: "محمد عبد المنعم بيلعب برأسه أحسن من معظم مهاجمين مصر"، وأضاف آخر: "محمد عبدالمنعم صاحب الضربة الجوية ف التاسع من أكتوبر".

ستُلعب مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري في العاصمة المصرية القاهرة، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.