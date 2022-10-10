تداول فيديو مسرب يُظهر انتقاد أوباميانغ لمدرب أرسنال.. واللاعب يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ على مقطع فيديو مُسرب تمّ تداوله على نطاقٍ واسعٍ، قد انتقد من خلاله المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، إذ سبق أن عملا معًا في نادي أرسنال الإنجليزي بين عامي 2019 و2021.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، الأحد، أظهر انتقاد أوباميانغ لمدربه السابق، إذ قال المهاجم الغابوني: "أرتيتا لا يمكنه التعامل مع الشخصيات الكبيرة واللاعبين الكبار، هو فقط بحاجة إلى بعض اللاعبين الشباب، الذين لا يقولون أيّ شيء، بل فقط يستمعون لما يقوله لهم".

وغرّد أوباميانغ عبر حسابه في تويتر، الإثنين، ردًا على الفيديو المتداول: "أعلم أن هناك مقطع فيديو تمّ تسجيله (عن أرسنال) بعد وصولي إلى برشلونة، في ذلك الوقت كنتُ لا أزال أشعر بالكثير من المشاعر السيئة بداخلي".

وأضاف أوباميانغ: "يقوم نادي أرسنال بأشياء رائعة هذا الموسم، وأتمنى لكلّ رفاقي القدامى التوفيق، فقط ليس في 6 نوفمبر، الآن ينصب التركيز الكامل على الغد".

كان مهاجم منتخب الغابون رحل عن أرسنال في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب خلافات مع مدرب الفريق، بعد أن قضى 4 أعوام مع "الغانرز".

ولعب أوباميانغ (33 عامًا) لنادي برشلونة الإسباني نصف موسم، قبل أن ينضمّ لصفوف تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

فيما قاد الإسباني مايكل أرتيتا (40 عامًا) أرسنال إلى اعتلاء صدراة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 نقطة.