دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 بمسيرته الكروية، خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد وإيفرتون، التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين لواحد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف رونالدو في الدقيقة 44 من زمن المباراة، بعد أن أنهى هجمة مرتدة للفريق بوضع الكرة في الشباك، ليحقق أول أهدافه في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم.

بهذا الهدف، وصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 700 منذ انطلاق مسيرته الكروية، إذ أحرز 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة و144 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، فيما كانت الحصيلة الأكبر مع ريال مدريد، قد سجّل النجم البرتغالي بقميص "الميرنغي" 450 هدفًا.

وأثار إنجاز رونالدو تفاعلاً واسعًا بين مغرّدي تويتر، وأعرب بعض المشجعين عن سعادتهم بوصول كريستياتو لهذا العدد من الأهداف، خاصة في ظل معاناة اللاعب في الآونة الأخيرة، وجلوسه المتكرر على دكة البدلاء.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن كريستيانو رونالدو: