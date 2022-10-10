تفاعل مع صورة تجمع صلاح والنني.. كيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بمواطنه محمد النني، لاعب نادي أرسنال، على أعقاب لقاء الفريقين، الذي أقيم مساء الأحد، على أرضية استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز "الجانرز" على "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ليحافظ على صدارة ترتيب أندية (البريميرليغ)، هذا الموسم.

ونشر النني، مساء الإثنين، صورة عبر حسابه في موقع تويتر، تجمعه مع محمد صلاح، وعلق عليها: "من الجيد دائمًا رؤيتك يا أخي".

وأثارت الصورة تفاعلاً بين المُغرّدين في موقع تويتر، قال أحد المُغرّدين: "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب منورين يا أولاد البلد منورين العالم يا مشرفينا في الملاعب العالمية".

وأضاف مغرد آخر: "خلي بالك منه الغالي علينا دا يا نني قمرين في الصورة، ‎قمر يا غالي ربنا يحميك عودتك مخيفة وحميدة إن شاء الله يا كينج".

يذكر أن صلاح لعب 8 مباريات مع ليفربول خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، سجّل خلالها هدفين وصنع 3.

يشار إلى أن النني لم يلعب المباراة وغاب عن صفوف أرسنال بداعي الإصابة.