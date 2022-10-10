دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية "QSI"، الإثنين، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مع شركة "Olivedesportos"، للاستحواذ على 21.67% من أسهم نادي سبورتينغ براغا البرتغالي.

وأصدرت شركة قطر للاستثمارات الرياضية بياناً رسمياً، أعلنت من خلاله استحواذها على حصة الأقلية في نادي سبورتينغ براغا، كما أشارت إلى أنّه تمّ تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم مع هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية "CMVM" وأمام السوق، وعلى أن يتمّ إغلاق عملية الاستحواذ في الأشهر القليلة المقبلة، وفقاً لبعض الشروط المعينة لإتمامها.

وتأسس نادي سبورتينغ براغا عام 1921، ويتنافس فريق الرجال والسيدات في الدرجة الأولى من كرة القدم البرتغالية، فيما تطورت أكاديمية الشباب لتصبح واحدة من أفضل الأكاديميات في البلاد.

ويحتل فريق الرجال المركز الثالث برصيد 19 نقطة، في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، هذا الموسم، وعادةً ما ينهي المسابقة في المراكز الأربعة الأولى.

وتُعتبر شركة قطر للاستثمارات الرياضية واحدة من المجموعات الرائدة في الرياضة العالمية، والأكثر شهرة برعايتها لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشتهر أيضاً بإنشاء حلبة البادل المحترفة والرائدة عالمياً "بريمير باديل"، إضافة إلى استثماراتها في رياضات أخرى.

وقالت الشركة في بيانها: "خلال فترة ملكية QSI لباريس سان جيرمان، تطور النادي من نادي كرة قدم فرنسي محلي بقيمة 70 مليون يورو، إلى نادٍ عالمي متعدد الرياضات بمليارات الدولارات، مع أفضل الفرق المحترفة في مختلف فئاتها، في كرة القدم وكرة اليد والجودو والرياضات الإلكترونية".

وأضافت الشركة: "بَاتَ النادي يشكل بمفرده علامة تجارية رائدة في أسلوب الحياة، وواحدة من أكثر الشركات اتصالاً وتتبعاً رقمياً في الرياضة والترفيه العالمية".

من جانبه، تحدّث ناصر الخليفي، رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قائلاً: "تفخر شركة قطر للاستثمارات الرياضية بالاستثمار في الشركات والعلامات التجارية الرياضية في جميع أنحاء العالم، مما يمكنها من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة".

وتابع الخليفي بالقول: "البرتغال دولة تأسست على كرة القدم، فيها بعض من أكثر المشجعين حماساً وأحد أفضل أنظمة المواهب في العالم، ويُعتبر نادي براغا مؤسسة برتغالية مثالية، له تاريخ فخور وطموح هائل وسمعة طيبة للتميز داخل وخارج الملعب".

وأتمّ ناصر الخليفي: "نتطلع إلى تحوّل النادي لنحو مزيد من الابتكار والنمو والتطور، من خلال فرق الرجال والسيدات، وعلى الصعيد التجاري والعلامة التجارية، وعبر جميع المجتمعات والمنشآت، في الوقت الّذي يواصل فيه النادي مسيرته الطموحة".