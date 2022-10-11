دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعب هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، على إمكانية رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، والانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني، في المرحلة المقبلة.

ويرتبط هاري كين مع "السبيرز" بعقدٍ يمتد حتى عام 2024، إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن إدارة "البافاري" ترغب بشدة في التعاقد معه، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتحدث كين عن مستقبله، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "أركز على توتنهام هوتسبير، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق"، مُضيفًا: "من المؤكد أن بايرن ميونخ نادٍ كبير، لكن كل تركيزي الآن على توتنهام ومحاولة الفوز في ليلة الغد"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وسبق لأنطونيو كونتي، مدرب "السبيرز"، أن أعلن عن رغبته بالحفاظ على هاري كين وتجديد عقده، إذ قال: "نحن نتحدّث عن مهاجم من الطراز العالمي، ولاعب يُعتبر في هذه اللحظة اللاعب الأكثر تمثيلاً لتوتنهام".

وتابع كونتي: "بالتأكيد أرغب في توقيع عقد جديد، لكن في هذه اللحظة، من المهم جدًا بالنسبة لي أن أراه سعيدًا، ومنخرطًا تمامًا في هذا الموسم، ومشاركاً بالكامل، في هذا المشروع وفي ما نقوم به".

لعب هاري كين (29 عامًا) 9 مباريات هذا الموسم مع توتنهام في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجّل خلالها 8 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.