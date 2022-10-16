نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، على عدم جهوزية نادي العين للمنافسة على لقب الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين ممازحا بأن اتحاد الكرة لم يُبلغ النادي بجدول المباريات، وذلك بعد خسارة "الزعيم" في كلاسيكو الإمارات أمام الوحدة.

وكتب سعيد الهاجري عبر صفحته على موقع تويتر: "العين غير جاهز، مبروك للوحدة".

ورد الشيخ عبدالله بن زايد على تغريدة الهاجري بالقول: "يمكن اتحاد الكرة ما خبركم عن جدول الموسم"، حسب قوله.

وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا وتداولتها العديد من الصفحات الإماراتية والمغردين الإماراتيين على موقع تويتر، وذلك لأنه من النادر أن يُعلق مسؤول حكومي في الإمارات على نتائج المباريات عادة.

وكان قد خسر العين على أرضه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين في "كلاسيكو الإمارات" أمام ضيفه القادم من أبوظبي، نادي الوحدة.

ولا يعيش زعيم الكرة الإماراتية موسما مثاليا، مع احتلاله المركز الرابع في الدوري برصيد 10 نقاط من 6 مباريات ليبتعد عن المتصدر الشارقة، بثلاث نقاط قبل مباراة "الملك" مع الوصل.

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