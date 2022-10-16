دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، على تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإسباني ديفيد دي خيا، قبل انطلاق مباراة "الشياطين الحمر" ونيوكاسل يونايتد، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم فيرغسون المُلقب بـ"أسطورة التدريب" جائزتين، الأولى كانت لرونالدو بمناسبة وصوله إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، والثانية لدي خيا بعد أن وصل للمباراة رقم 500 مع مانشستر يونايتد.

وحقق النجم البرتغالي هذا العدد من الأهداف مع 4 أندية، إذ أحرز 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة و144 هدفاً مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، فيما كانت الحصيلة الأكبر مع ريال مدريد، حيث سجّل مع "الميرنغي" 450 هدفاً.

فما وصل الحارس الإسباني إلى المباراة رقم 500 بقميص "الشياطين الحمر" بعد أن قضى ما يقارب 11 عامًا مع الفريق.

وأثارت لقطات تكريم أليكس فيرغسون لرونالدو ودي خيا تفاعلاً واسعًا بين مُغردي تويتر، واعتبر بعضهم أن هذه اللقطات تُعيد للأذهان ذكريات سابقة في نادي مانشستر يونايتد، إذ سبق للمدرب الإسكتلندي أن أشرف على تدريب كريستيانو ودي خيا.

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