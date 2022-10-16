نجل النني ينشر صورة مع محمد صلاح ويُعلق: حماي المستقبلي.. ووالده يرد

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نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – داعب نجل اللاعب المصري لنادي أرسنال محمد النني، مالك، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح بصورة عبر صفحته على موقع إنستغرام.

ونشر مالك النني صورة مع صلاح وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلا: "حماي المستقبلي".

وعُرف مالك النني بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي إذ كان قد نشر قبل أيام صورا مع لاعبي أرسنال.

من جانبه، علق محمد النني على الصورة "بإيموجي" ضاحكة، وسط تعليقات سادتها الطرافة من جانب عدد من متابعي صفحة مالك.

ولعب محمد النني وصلاح معا في بازل السويسري لسنوات قبل أن ينتقلا إلى الدوري الإنجليزي ليلعب أحدهما مع ليفربول والثاني مع أرسنال.