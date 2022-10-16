دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إنّه من الرائع مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة كأس العالم 2022، واصفاً إياه بـ "الإسطورة المطلقة".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بولندا مع نظيره الأرجنتيني، في نهائيات مونديال قطر، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي المكسيك والسعودية.

تحدث ليفاندوفسكي لموقع "فيفا" الرسمي، عن منافسي منتخب بلاده، قائلاً: "ليس هناك الكثير لأقوله عندما يتعلق الأمر بالأرجنتين، إنّه فريق ضخم، وواحد من المرشحين للفوز بالبطولة في رأيي"، مُضيفاً: "مع وجود أسطورة مطلقة مثل ليو ميسي، ليس هناك شك في أن هذه ستكون أصعب مباراة لنا، سيكون من الرائع مواجهة مثل هذا الفريق الرائع مع مثل هؤلاء اللاعبين الموهوبين".

وأشاد مهاجم برشلونة الإسباني بمنتخب السعودية، قائللا: "المملكة العربية السعودية فريق مفاجئ، نحن نعلم أن لديهم دفاع قوي ووعي تكتيكي جيد، إنّهم رشيقون للغاية وقادرون على اللعب بشكل جيد، لذا سيكون الأمر متروكاً لنا لتقرير كيفية تعاملنا مع هذه المباراة"

وأوضح ليفاندوفسكي أن المكسيك "فريق قوي ومقاتل حتّى صافرة النهاية ولم يستسلم أبداً"، مؤكدًا: "نحن ندرك جيدًا أن المكسيكيين يعرفون كيفية اللعب في البطولات الكبرى، سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا".

كان منتخب بولندا قد خرج من دور المجموعات في نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وعجز ليفاندوفسكي عن هزّ الشباك خلال منافسات البطولة الماضية.

لعب روبرت ليفاندوفسكي (34 عامًا) 134 مباراة دولية، سجّل خلالها 75 هدفاً.