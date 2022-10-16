نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل النجم المصري محمد صلاح، هدفاً قاد من خلاله ليفربول إلى هزيمة مانشستر سيتي، في مواجهة الفريقين على أرضية ملعب "آنفيلد"، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 76 من زمن المباراة، بعد أن استلم كرة طويلة من زميله الحارس أليسون بيكر ثمّ راوغ مدافع المنافس، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

بهذا الهدف، حقق مهاجم "الفراعنة" رقمًا قياسيًا جديدًا في مسابقة "البريميرليغ"، إذ أصبح ثاني لاعب على مر التاريخ يسجّل أكثر من 100 هدف بالقدم اليسرى، بعد اللاعب السابق روبي فاولر والّذي سجّل 105 هدف، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ووصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 6 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ أحرز 3 أهداف وصنع مثلها.

وكان نجم الريدز قد سجّل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة الأخيرة للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، الأربعاء الماضي، في شباك رينجرز الإسكتلندي.