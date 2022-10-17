نيمار يمثل أمام محكمة إسبانية بسبب اتهامات بالاحتيال والفساد

(CNN)-- مثل نيمار جونيور، مهاجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام محكمة في برشلونة، الاثنين، مع ثمانية آخرين، في مواجهة اتهامات بالاحتيال والفساد بسبب صفقة انتقاله من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة.

حسب وكالة رويترز، وصل نيمار قادمًا من باريس وأمضى حوالي ساعتين في مبنى المحكمة قبل أن يعفيه القاضي من إجراءات اليوم.

أقام القضية شركة الاستثمار البرازيلية (DIS)، التي تملك 40% من حقوق نيمار عندما كان في نادي سانتوس، زاعمة أن انتقاله إلى برشلونة كان مُقومًا بأقل من قيمته.

اللاعب (30 عامًا) مدعى عليه مع والديه ورئيس نادي برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وساندرو روسيل، وممثلي الناديين ورئيس نادي سانتو أوديليو رودريجز.

ونفى المتهمون التسعة مرارا ارتكاب أي مخالفات، وفقا لرويترز.

ويسعى ممثلو الادعاء الإسبان إلى توقيع عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة 9.8 مليون دولار على نيمار، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على روسيل.

ومن المقرر أن يدلي نيمار بشهادته يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي سيواجه فيه باريس سان جيرمان أجاكسيو في الدوري الفرنسي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا هدف الفوز لباريس سان جيرمان في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا، الأحد.